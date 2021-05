Justitieminister Van Quickenborne over zaak-Conings: "Militaire inlichtingendienst bleef op eiland, dat is probleem" 

Er zijn duidelijk een aantal zaken fout gelopen. Minister van Justitie Van Quickenborne kijkt daarvoor in de richting van de militaire inlichtingendienst ADIV. "Die dienst weet perfect dat er een militair op de lijst van OCAD staat. En dan zijn er twee grote mysteries: de baas van ADIV, generaal Boucké, wordt niet op de hoogte gesteld van het feit dat er een militair op staat én de informatie komt ook niet terecht bij defensie", aldus de minister.

"Het eigenaardige is dat dat niet gaat over eenmalige informatie. Er werden verschillende fiches doorgegeven via het systeem", stelt Van Quickenborne. Volgens hem kan ADIV ook niet personeelstekort als argument inroepen. "Als men niet de capaciteit heeft, kan men perfect een beroep doen op de Staatsveiligheid. In plaats daarvan bleef men op zijn eiland. Ik denk dat er bij ADIV een cultuur is van te weinig transparantie, samenwerking en doorstromen van informatie. Dat is een probleem."

Het Comité I en de Inspectie-Generaal van Defensie voeren nu een onderzoek. "Ik denk dat dat zal duidelijk maken waar de dysfuncties zitten. En op een bepaald moment zal iemand voor zijn verantwoordelijkheid worden geplaatst", besluit minister van Justitie Van Quickenborne.

Bekijk het interview met minister van Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in "De afspraak":