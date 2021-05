Na 3 jaar weer camping op Linkeroever in Antwerpen

De camping is gevestigd op het terrein van de vroegere camping De Molen. Die is drie jaar geleden dichtgegaan en het terrein was sindsdien verloederd. "Het is dag en nacht verschil tussen hoe het eruit zag en hoe het er nu uitziet", zegt Dorien Nuyts van City Camping Antwerp.

Sinds 2018 stonden de gebouwen leeg: "Dat was heel erg te zien aan de faciliteiten en de infrastructuur. Het heeft daardoor ook een imago gekregen en we zijn daar nu van proberen af te stappen. Linkeroever is aan het herleven en we willen meegaan in die flow van alles wat hier nu te beleven valt."