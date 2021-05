Oost-Vlaamse hofleveranciers van de Rode Duivels: kippeneitjes uit Aalst en pasta uit Oudenaarde 

Kippenboerderij Villa Kakelbont in Gijzegem, bij Aalst, gaat eieren leveren aan de Rode Duivels, wanneer ze in het oefencentrum van Tubeke verblijven om zich voor te bereiden op het EK voetbal. "We werden speciaal geselecteerd om hofleverancier te zijn, dus het is zeker een grote eer", zegt Melissa Pauwels van Villa Kakelbont.