Eerste Vlaamse opleiding helikoptertechnicus in Oostende

Bij Noordzee Helikopters Vlaanderen werken 130 mensen. Het bedrijf werkt voor de nieuwe opleiding samen met het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) en de school Petrus en Paulus West. Projectmanager Frederic Matton van Noordzee Helikopters Vlaanderen is opgelucht dat er eindelijk zo een opleiding komt in Vlaanderen. “De enige optie nu is in Charleroi, maar dat is in het Frans natuurlijk. Of je moet er al voor naar het buitenland."