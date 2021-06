Opnieuw vandalisme op begraafplaats in Glabbeek: "Dit is ronduit crapuleus"

Camera's brengen in deze geen oplossing, vindt Reekmans. "Je kan overal camera's hangen, maar dan moet ik mijn politie betalen om uren en uren naar beelden te kijken in de hoop iets te vinden. Het kan dus zijn dat ze enkele maanden gewoon niets zien gebeuren. Daarom doe ik liever een beroep op mensen die in de buurt wonen. Trouwens, als de vandalen steeds dezelfde begraafplaats viseren, dan wonen ze wellicht in de buurt', denkt Reekmans.