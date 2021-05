BEKIJK - Stalingrad of Stalin-crack? Drugs overspoelen wijk in Parijs: "Ik raad die smeerlapperij ten stelligste af!"

De wijk Stalingrad in het noordoosten van Parijs wordt al maanden overspoeld door dealers en gebruikers van crack, een harddrug op basis van gedroogde cocaïne die zeer verslavend én goedkoop is. De situatie in de wijk en het parkje vlakbij is zo erg dat de buurtbewoners de drugverslaafden zelf willen wegjagen. Stalingrad kreeg intussen de bijnaam Stalincrack. Onze reporter Steven Decraene sprak er met buurtbewoners, crackverslaafden en de politie. Bekijk hierboven zijn reportage.