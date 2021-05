Parlement van Hongkong keurt omstreden wet goed waardoor "enkel nog patriotten" verkozen kunnen worden

Volgens een Brits-Chinees akkoord geniet de regio Hongkong voor een periode van 50 jaar na de overdracht in 1997 van speciale autonomie. Hongkong wordt bestuurd door een regering die een meerderheid moet hebben in de LegCo of het lokale parlement.

Hongkong is dus geen gewoon onderdeel van communistisch China en het systeem lijkt er democratisch, maar is dat toch niet helemaal. Zo wordt slechts de helft van de 70 zetels in de LegCo rechtstreeks verkozen door de inwoners. De andere helft wordt aangeduid door "functionele groepen", dat zijn mensen uit de financiële, industriële en academische wereld. De meesten daarvan zijn pro-China of willen alleszins het regime in Peking niet voor het hoofd stoten. Tot nu toe kon de democratische oppositie dus wetten blokkeren, maar dat zal dus niet meer kunnen. De autonomie van Hongkong wordt dus zo goed als volledig ontmanteld. De voorbije jaren zijn ook vrijheden zoals die van pers en meningsuiting steeds meer onder druk gekomen.