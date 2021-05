Paters Norbertijnen van Grimbergen brouwen na meer dan 200 jaar weer zelf bier: "Een droom die uitkomt"

"In onze bibliotheek zitten nog veel oude boeken en aantekeningen over het brouwproces in onze abdij", vertelt pater Karel enthousiast. "We hebben daar veel zaken uit het verleden ontdekt. We blijven dus bewakers van het concept, maar kijken ook naar de toekomst met drie nieuwe bieren."

Het eerste bier, de Ignis Quadruple, verwijst naar het woord 'vuur' en het feit dat de abdij in haar 900-jarige geschiedenis drie keer platgebrand is. Het tweede bier kreeg de naam Astrum Pale Ale, en duidt op de volkssterrenwacht Mira, die op de site van en in de abdij gelegen is. Tot slot is er nog de Magnum Opus Brut, die met een bepaalde wijngist gemaakt wordt, wat zorgt voor een soortgelijke smaaktoets als die van sauvignon blanc.

"We zetten Grimbergen met deze brouwerij en het bijhorende belevingscentrum opnieuw op de kaart. Het is een droom die werkelijkheid wordt voor ons en voor de gemeente", besluit pater Karel trots.