Coronacommissaris Pedro Facon aan experten: "Duidelijk onderscheid maken tussen rol van expert en commentator"

Het bedreigen en in gevaar brengen van experten is totaal onaanvaardbaar, reageert coronacommisaris Pedro Facon op de heisa van de laatste dagen. Viroloog Marc Van Ranst zit nu al meer dan een week in een 'safehouse' door de zaak-Jürgen Conings, en ook Erika Vlieghe en Pierre Van Damme uitten gisteren nog hun bezorgdheid over het huidige klimaat.

"Het is van groot belang dat zij zich vrij en veilig voelen", zegt Facon. Hij ziet ook dat de polarisering toeneemt. "Waar ik mij nu zorgen over maak, is dat het niet meer over enkele individuen gaat, maar dat ik een veralgemeend wantrouwen en kritiek vaststel bij grotere groepen."