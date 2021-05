Plan B aflevering #53: wat zijn de conclusies uit het grootschalige onderzoek "De Stemming"? 

VRT NWS en De Standaard hebben de afgelopen week de conclusies gebracht van de tweede editie van "De Stemming". Net als verleden jaar wilden we weten wat de politieke thema's zijn waarvan de Vlaming wakker ligt. Wat de problemen zijn waarmee ons land wordt geconfronteerd. En of de Vlaming tevreden is over de wijze waarop de politiek die problemen goed aanpakt en in welke politici die Vlaming al dan niet vertrouwen heeft.

In opdracht van VRT NWS en DS hebben twee politicologen, Stefaan Walgrave van de UA en Jonas Lefevere van de VUB, zo'n 2.000 Vlamingen ondervraagd tussen 29 maart en 19 april. Dat is de periode die toen de "paaspauze" werd genoemd. In die context werden de vragen toen gesteld. Ivan De Vadder (VRT NWS) overloopt bij Alain Gerlache (RTBF) de resultaten ( in het Frans).