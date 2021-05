De Croo over computerinbraak bij Binnenlandse Zaken: "Hackers hadden geen toegang tot persoons- of geheime gegevens"

Premier Alexander De Croo, die ook verantwoordelijk is voor Cyberveiligheid, en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) werden vanmiddag in de Kamer ondervraagd over de complexe cyberaanval bij de FOD Binnenlandse Zaken. Eerder deze week bleek dat een aanvaller het netwerk al in april 2019 kon binnendringen. Mogelijk gaat het om een geval van 'state-sponsored' hacking door China.