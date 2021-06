Publiek en bandleden testen negatief op testevent in C-Mine: “Er was geen plan B, we moesten en zouden spelen!”

Brecht Gielis van C-Mine blikt tevreden terug op de avond. "We hebben heel wat bevindingen genoteerd die we de komende dagen verder gaan verfijnen. Bijvoorbeeld dat we in de voorziene tijdspanne tot drie keer meer mensen kunnen testen dan vandaag was voorzien. Daarnaast hebben we een inschatting kunnen maken van de kosten en het extra werk dat het sneltesten met zich meebrengt. Dankzij het verloop van deze avond zijn we gesterkt in onze overtuiging dat we zelfs bij een verslechtering van de cijfers nog cultuurvoorstellingen kunnen organiseren op een veilige manier."