Regio Mechelen bereidt zich voor op een droge zomer: "Koop een regenwaterton, de plantjes in je tuin zullen je dankbaar zijn"

"Het meeste regenwater vloeit spijtig genoeg weg in de riolen, terwijl het heel belangrijk is dat we dat water bijhouden. Als het droog wordt en als de zon binnenkort hopelijk hard gaat schijnen, dan hebben we goede buffers nodig", zegt schepen voor Groen- en Natuurontwikkeling Patrick Princen (Groen). "De plantjes in de tuin zullen je daar ook enorm dankbaar voor zijn."