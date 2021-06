Regionaal Ziekenhuis Tienen moet dringend vernieuwd worden

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) was vandaag op bezoek in het Regionaal Ziekenhuis van Tienen. De minister kreeg er meer uitleg over de toekomstige samenwerking tussen de verschillende instanties in de zorgsector. "We willen gaan voor een academie van de zorg", zegt algemeen directeur Hans Struyven. "Er is echt nood aan een nieuwbouw", vervolgt de directeur, "want het gebouw aan de Houtemstraat heeft te kampen met onder meer betonrot, de technische installaties zijn verouderd en de liften laten het regelmatig afweten."