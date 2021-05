Rode Duivels bestellen zes Spaanse hespen van ruim 1.000 euro per stuk: "Bondscoach Martínez is er gek op"

Bondscoach en Spanjaard Roberto Martínez heeft de dure Belotta-ham zelf gekozen. "Ik ben bij hem thuis langsgeweest. Roberto is er echt dol op", vertelt Iwan. Volgens de vleesleverancier is de hoge prijs voor de Spaanse topham terecht. "Decadent? Ik denk het niet, laat me dat uitleggen. De universiteit van Salamanca heeft studies uitgevoerd. Deze ham is maar liefst vijf jaar gedroogd en heeft medicinale eigenschappen. Ze geeft een boost aan je lichaam. Ze stimuleert de witte bloedlichaampjes en is afgestemd op de spijsvertering. Daarom is de bondscoach zo'n fan. De Belotta wordt bovendien gemaakt van varkens die biologisch gekweekt zijn zonder enige antibiotica", besluit Iwan.