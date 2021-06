Rotselaar bant tijdens piekmomenten werfverkeer uit omgeving van scholen

Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden. Hierover zal de gemeente actief met de bouwheren, aannemers en handelaars breed communiceren, zodat het charter in de praktijk zoveel mogelijk wordt nageleefd. "De bescherming van onze kinderen krijgt ruime aandacht in ons beleidsplan. De gemeente wil kinderen stimuleren om met de fiets of te voet naar school te gaan. Het is dus noodzakelijk dat schoolroutes en schoolbuurten verkeersveiliger worden", zegt schepen van Mobiliteit Carine Goris (CD&V).