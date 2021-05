Ruim 12.000 studenten wachten nog op hun studiebeurs

Studenten aan de hogeschool of universiteit die het niet breed hebben, kunnen een aanvraag doen voor een studietoelage. Met die toelage kunnen ze inschrijvingsgeld en boeken betalen. Dat is althans de bedoeling, want terwijl het academiejaar alweer stilaan op zijn einde loopt, weten 12.729 studenten uit het hoger onderwijs nog niet of ze voor dit jaar een studiebeurs zullen krijgen.

Uit de cijfers die parlementslid Brecht Warnez opvroeg bij minister Weyts blijkt dat bij 5.932 studenten nog geen onderzoek tot toekenning van een studietoelage werd gestart omdat de student nog essentiële informatie moet geven. Bij 6.797 studenten is het onderzoek al gestart maar nog niet afgehandeld.

Maar ze leven dus nog altijd in het ongewisse, en dat vindt parlementslid Warnez niet kunnen. “Als er vandaag meer dan 12.000 studenten aan het wachten zijn op hun studietoelage, een bedrag om bijvoorbeeld hun studieboeken te kopen, dan wil dat zeggen dat wij hen als Vlaanderen hen geen middelen hebben gegeven om hun talenten te ontwikkelen, een diploma te behalen en dan zijn we natuurlijk te laat.”