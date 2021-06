School gesloten door corona-uitbraak in Sterrebeek

De vrije basisschool in Sterrebeek is volledig gesloten na een corona-uitbraak. Volgens burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) kwam de ingreep er nadat nagenoeg het volledige vierde leerjaar besmet bleek te zijn. Er waren ook nog een aantal geïsoleerde besmettingen onder leerlingen en leerkrachten in andere jaren, onder meer in het derde. De school sloot daarom uit voorzorg helemaal de deuren. Woensdagavond werd hierover gecommuniceerd naar de ouders toe. Alle leerlingen en leerkrachten gaan in quarantaine. Zij zullen nu allemaal eerst een test moeten ondergaan om na te gaan of en waar er nog andere besmettingen zijn. Daarna kan bekeken worden wanneer een al dan niet gedeeltelijke heropening mogelijk is.