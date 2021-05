Te voet naar Scherpenheuvel, maar wat als je bij aankomst moet plassen? Oppositie wil openbaar toilet in bedevaartsoord

Dat we met z'n allen sinds de coronacrisis meer wandelen en fietsen is geen geheim. Omwille van de sluiting van restaurants en cafés de afgelopen maanden, kwam de nood naar openbare toiletten des te meer aan het licht.

Vandaag telt Scherpenheuvel-Zichem geen vaste openbare toiletten. “Dit is voor een stad van meer dan 20.000 inwoners, de vele bedevaarders en toeristen onaanvaardbaar. Ook een concreet “plasplan” voor Scherpenheuvel-Zichem ontbreekt.”, zegt gemeenteraadslid Pieter Boudry (N-VA). "Er zijn heel wat mensen met blaas- en maagproblemen die letterlijk thuis blijven omdat ze weten dat er geen openbare toiletten zijn. Uit onderzoek blijkt dat de helft van deze mensen niet op stap gaan uit schrik om een vervelende situatie mee te maken. We denken dan ook dat het een noodzaak is om een plas-plan op te stellen."

Daarom vraagt de N-VA-fractie op de gemeenteraad van 27 mei om werk te maken van zo'n plasplan enerzijds, en in afwachting daarvan, anderzijds de plaatsing van enkele voorlopige openbare toiletten, bijvoorbeeld aan de Parking Den Egger.