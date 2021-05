Coronatestdorp sluit op Spoor Oost en verhuist naar Wilrijkse Plein: "Meer vaccinaties én meer tests mogelijk"

In het nieuwe testdorp zullen tegelijk ook meer tests afgenomen kunnen worden, dan op Spoor Oost. Dat is nodig omdat meer en meer mensen weer willen reizen naar het buitenland en dan een test nodig hebben. Op dit moment zat Spoor Oost al aan zijn limiet van 300 van zulke betalende tests per dag, naast de tests die gratis worden afgenomen bij mensen die covid-symptomen hebben of een hoogrisicocontact hadden.

In het nieuwe testdorp op Wilrijkse Plein zullen 1.500 tests per dag afgenomen kunnen worden. Belangrijk is dat dat alleen nog maar betalende tests zullen zijn, voor mensen die naar het buitenland reizen of ervan terugkomen of die een sneltest nodig hebben. Wie covid-symptomen heeft of een hoogrisicocontact had, moet zich voortaan laten testen door de huisarts of een triagecentrum. In het nieuwe centrum is er ook geen drive-in meer. Je zal niet meer vanuit de wagen getest kunnen worden.

Een test moet op voorhand gereserveerd worden en dat kan op www.testcovid.be. Alleen bewoners van de stad Antwerpen en de districten, en van de gemeenten Borsbeek, Stabroek, Schoten en Wommelgem kunnen er terecht.