Twee op de drie bedrijven vinden moeilijk geschikt personeel

Het goede nieuws is dat bedrijven weer voldoende vertrouwen in de toekomst hebben om vacatures uit te schrijven, ondanks de coronacrisis. Het slechte dat ze moeilijker dan normaal personeel vinden om die vacatures in te vullen. Twee op de drie werkgevers klagen daarover in een enquête van de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA.