Universiteit Hasselt ontvangt erfenis van 2 miljoen euro voor onderzoek naar reuma: "Hoogste bedrag ooit"

"Ik ben toch even moeten gaan zitten toen ik het bedrag hoorde", zegt Frédérique de Keyser van Universiteitsfonds UHasselt. De erfenis van Roland Demaeseneer, een dokter uit Aalst, is dan ook niet niks. "Zo'n bedrag hebben we nog nooit ontvangen. We zijn erg dankbaar en we gaan zijn idealen daarmee laten voortleven."

Dokter Demaeseneer was een jarenlang gewaardeerd internist in het ziekenhuis van Aalst. Hij was ongetrouwd, had geen kinderen, en was zelf enig kind. Tijdens zijn leven vergaarde hij een mooi kapitaal. En hij besloot dat na zijn overlijden te schenken aan een goed doel, onderzoek aan de UHasselt. In september is hij overleden. "Hij heeft altijd een fascinatie gehad voor afwijkingen in het bloed, en vandaar dat het snel duidelijk werd dat zijn erfenis naar het onderzoek naar auto-immuunziekten zou gaan", zegt de Keyser.