Ook in West-Vlaanderen start vaccinatie van brede bevolking: "Bijna alle risicopatiënten kregen ondertussen hun eerste coronaprik"

Niet alle vaccinatiecentra in West-Vlaanderen zitten al even ver. De belangrijkste oorzaak van dat verschil is het aantal 65-plussers en risicopatiënten er in de betrokken gemeenten wonen. In de regio Blankenberge bijvoorbeeld verloopt de vaccinatie iets trager, omdat de bevolking er wat ouder is en er meer 65-plussers moesten gevaccineerd worden.

Ook in de vaccinatiecentra van Torhout en Gistel verloopt het iets trager. Daar worden nu nog volop risicopatiënten gevaccineerd en werd de vaccinatie-uitnodiging voor de 64- tot 54-jarigen vandaag pas verstuurd. Die mensen zullen in de week van 7 juni hun eerste coronavaccin kunnen krijgen.

In de eerstelijnszone Westkust & Polder loopt de vaccinatie dan weer vlotter dan gemiddeld. Daar kregen afgelopen week al bijna alle risicopatiënten hun eerste coronaprik. Vrijdag is de brede bevolking aan de beurt, vanaf 64 jaar. En de uitnodiging voor de mensen van 45 tot 55 is al vertrokken.