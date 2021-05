Vijf jaar rijverbod voor gsm'ende trucker die vrouw doodreed op Kennedylaan in Gent

Uit het onderzoek bleek dat de man totaal niet bezig was met het verkeer. Zo was hij met zijn gsm en zijn GPS bezig. De vrouw had daardoor dan ook geen schijn van een kans. Op de zitting uitte hij zijn spijt, maar het parket had weinig begrip voor zijn gedrag achter het stuur. “Een vrachtwagen besturen vereist constante aandacht”, klonk het. “Hij tokkelde op zijn gsm alsof hij in zijn salon zat en lette verder niet op de baan. Hij zat daar precies als een koning in zijn paleis, niets leek hem te kunnen overkomen. Om vervolgens iemand de dood in te rijden.”

Ondanks zijn blanco strafregister was de politierechter streng. Zo kreeg de man vijf jaar rijverbod, 37 maanden cel en 8.000 euro boete. Van die celstraf moet hij effectief zes maanden naar de gevangenis. 6.000 euro van de boete is met uitstel.