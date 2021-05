BEKIJK - Vrachtwagenchauffeur probeert "bandengooiende indringer" af te schudden op E34 in Stekene

Deze ochtend rond 6 uur heeft een bestuurder opvallende beelden gemaakt met zijn dashboardcamera op de E34 in Kemzeke, bij Stekene. In het filmpje is te zien hoe iemand vanop het dak van een vrachtwagen een autoband in het verkeer gooit. Het gaat vermoedelijk om een indringer die ongezien in de truck was geklommen.

De chauffeur kon zijn vrachtwagen aan de kant zetten, maar toen de wegpolitie ter plaatse kwam, was er niemand meer te bekennen. Er werd ook geen klacht ingediend.



Kijk hier naar het filmpje dat op Facebook werd gezet: