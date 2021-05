VS-president Joe Biden wil weten of het coronavirus uit een Chinees laboratorium kwam of niet

Even terug in de tijd: het virus dook eind 2019 op in de Chinese stad Wuhan. Officieel zou het van dier op mens zijn overgegaan op een dierenmarkt in Wuhan, maar helemaal zeker is dat niet. Dat er in diezelfde stad ook een groot onderzoekscentrum naar virussen is, deed bij velen het vermoeden rijzen dat het virus -mogelijk door gebrekkige veiligheid- ontsnapt is uit dat laboratorium.

Voormalig president Donald Trump en een aantal van zijn medewerkers wezen op die mogelijkheid en er werd in bepaalde kringen zelfs geopperd dat het virus door China ontwikkeld of bijgestuurd was in het kader van biologische oorlogvoering. Tot voor kort bleef dat soort vermoedens hangen in de wolk van complottheorieën die gretig aftrek vinden op het internet, maar de voorbije weken en maanden bleek dat de geheime diensten in Washington dat steeds meer ernstig nemen.