Waasland-Beveren geeft gratis abonnement aan trouwe supporters: "Uit dank voor steun in moeilijke tijden"

Voetbalclub Waasland-Beveren heeft een manier gevonden om zijn trouwe supporters te belonen. De club is onlangs gedegradeerd naar 1B, maar ze kan blijven rekenen op een schare trouwe supporters. Om die te bedanken doet Waasland-Beveren een geste. "De trouwe abonnees mogen hun abonnement gratis verlengen volgend jaar. Zij kunnen hun abonnement digitaal verlengen via een code die zij toegestuurd krijgen via e-mail", klinkt het bij woordvoerder Martijn De Jonge.