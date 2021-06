Zandsculpturenfestival verhuist naar Westende. Thema: F. C. De Kampioenen: "Iedereen kan een beetje Bieke of Marcske mee naar huis nemen"

Het thema "F. C. De Kampioenen" zit in elk geval goed. Herman Verbruggen, beter bekend als Marcske, kondigde vanmorgen in Westende het festival aan. Hij hoopt dat het lukt om hém levensecht af te beelden in zand. "Ik geniet van zo'n grote beelden, ik kijk daar zelf graag naar. Ik vind het ontzettend tof dat wij er nu zelf tussen staan. Hoe de scènes er uitzien, weet ik niet. Xavier krijgt in elk geval een prominente plaats. Hij verdient het om letterlijk in het zonnetje te worden gezet. Wat ik ook leuk vind, wanneer je normaal naar een tentoonstelling gaat, dan moet je van de kunstwerken afblijven. Deze werken hier zijn gemaakt van het zand van het strand. Als je naar huis gaat en je neemt een heel klein stukje mee, dan heb je eigenlijk een stukje Bieke of Marcske mee naar huis. Dat is wel plezant (lacht)."

