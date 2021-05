Zoekactie op zee naar mogelijke transmigrant die naar het Verenigd Koninkrijk probeert te zwemmen

In Oostduinkerke sloeg een surfer vanmiddag alarm nadat hij iemand in zee had gezien met een reddingsvest en een aantal plastic flessen rond het lichaam. De kans is groot dat het om een vluchteling gaat die op eigen kracht naar het Verenigd Koninkrijk probeert te geraken, een levensgevaarlijke overtocht.

De reddingsdiensten schoten meteen in actie. Zowel de politie als de brandweer, de kustwacht en een reddingshelikopter zijn ingezet, maar voorlopig zonder resultaat. Er wordt al sinds 15.30 uur gezocht. Rudi Baelen van de brandweer van Oostduinkerke: "Oorspronkelijk hebben we ons vooral gefocust op de zone tussen Nieuwpoort en Oostduinkerke. Maar gezien de stroming hebben we de zoekactie uitgebreid naar het Oosten toe. We zijn nu al aan het zoeken tot in Middelkerke en Oostende."