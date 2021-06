2 bedrijven in Diksmuide moeten iets doen aan hun geur

2 bedrijven op het industrieterrein Heernisse in Diksmuide moeten ervoor zorgen dat het minder stinkt in de buurt. Na een uitgebreide geurstudie blijkt dat ze voor geurhinder zorgen op het industrieterrein zelf, maar ook in een aantal woonwijken in de buurt. De hinder in de woonwijken is volgens de studie nog aanvaardbaar, op het industrieterrein niet.