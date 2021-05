400 jeugdleiders sneller gevaccineerd om kampen niet in het gedrang te brengen: "We doen dit voor de kinderen"

De zes gemeenten uit de Antwerpse Zuidoostrand beslisten om de vaccinatie van de jeugdleiders met een 10-tal dagen vervroegen, om te vermijden dat de leiders de kampplaats moeten verlaten om hun coronaprik te halen. "Op die manier zorgen we ervoor dat de organisatie van het kamp vlekkeloos kan verlopen", legt burgemeester T'Sijen uit. "Heel wat kampen worden bijvoorbeeld in de Ardennen of Limburg gehouden, en als de leiders dan één voor één over en weer moeten, dat is gewoon niet te organiseren. Dit is geen gunst voor de leiders, het is ons te doen om de kinderen." Zo komen de kampen, waar heel wat kinderen al lang naar uitkijken, niet in het gedrang.