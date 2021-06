80-jarige exclusieve Japanse boom geveild ten voordele van VZW De Kleine Prins

De VZW De Kleine Prins is destijds gesticht door Louis Croonen, ex-voorzitter van KRC Genk, na het overlijden van zijn zoon Steven aan leukemie. De VZW wil kinderen en jongeren met een levensbedreigende ziekte en hun ouders ondersteunen.

De exclusieve boom die nu geveild wordt is een Japanse acer, een traaggroeiende struik van 4 meter hoog en 5 meter breed, die spectaculaire kleuren heeft in het najaar. Hij is 80 jaar oud. Op de website van BNI Foundation Belgium vind je meer info over de veiling.