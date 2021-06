Antwerpenaren deden al 6000 keer beroep op Minder Mobielen Centrales om in vaccinatiecentra te geraken

Mpact schat voorlopig op zo'n 25 000 vaccinatieritten in heel Vlaanderen te zullen aftikken. Dat net in Antwerpen de meeste ritten aangevraagd worden, is geen toeval volgens Meuleman: "We hebben al jarenlang een goede samenwerking met de gemeenten uit de provincie." Om hun service te kunnen blijven aanbieden, mag de aandacht na corona niet verslappen, benadrukt Meuleman: "Wij blijven vrijwilligers zoeken, ook in Antwerpen. Zo houden we mensen uit hun sociaal isolement."