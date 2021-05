BEKIJK - "Ik snij mijn keel door als ze me willen terugsturen": de migranten van Ceuta, tussen hoop en wanhoop

In Ceuta, een stukje Spanje in Marokko, blijft de situatie gespannen. Vorige week werd de enclave overspoeld door duizenden Marokkaanse migranten. Velen zijn al teruggestuurd. Maar velen zwerven er nog rond. Ze zijn de speelbal in een conflict tussen beide landen. Hun aanwezigheid in Ceuta zorgt ook bij de lokale bewoners voor wanhoop en drijft de spanning in de kleine gemeenschap verder op. Reporters Yassine Atari en Karen Vazquez luisterden naar de soms schrijnende verhalen van migranten en inwoners.