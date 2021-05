België roept ambassadeur terug uit Zuid-Korea nadat diens vrouw daar winkelbedienden had geslagen

De zaak mag dan veel opschudding veroorzaakt hebben in Korea, toch zijn er daar erg veel gevallen van mensen die hun economische, politieke of diplomatieke machtspositie misbruiken om modale burgers verbaal of fysiek te mishandelen of te kleineren. Enkele jaren geleden was er een rel met de dochter van de topman van Korean Airlines, die een stewardess had geslagen wegens een vermeend gebrek aan respect.

Dat de vrouw van de Belgische ambassadeur van Chinese afkomst is, speelt mogelijk ook een rol. De relaties tussen Zuid-Korea en China zijn niet al te best (Peking is een bondgenoot van het communistische Noord-Korea), maar ook in China zelf zijn dergelijke incidenten met slaan of kleineren van ondergeschikten schering en inslag.