Jongeren in De Zande Wingene leren autorijden met VR-bril, Vlaams minister Benjamin Dalle komt kijkje nemen

Jeugdinstelling De Zande in Wingene wil dankzij virtual reality-brillen ervoor zorgen dat de jongeren zich binnen de instelling beter kunnen klaarstomen om deel te nemen aan de maatschappij. Vlaams minister van jeugd Benjamin Dalle kwam een kijkje nemen. Deze jongen die de VR-bril mocht uitproberen, is enthousiast: "Het helpt mij zeker een stap vooruit. We zijn bezig met iets, dat is goed. Als je niks doet en je komt buiten, dan komt het allemaal op je af. En dan kan het een error worden."

In de jeugdinstelling zullen ze die digitale simulaties later ook inzetten om jongeren beroepen te leren kennen. In De Zande verblijven 35 jongens vanaf 14 jaar die een misdrijf hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.