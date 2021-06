Bocholt keurt zandwinning in Kaulille goed: "Industrie wordt natuur"

De gemeente heeft het dossier ook besproken met Natuurpunt. "We hebben er bij de gemeente op aangedrongen om de gaten nadien op te vullen met proper materiaal", vertelt Jos Ramaekers van Natuurpunt, "zodat er achteraf geen grote waterplassen overblijven. Want die waterplassen scoren op het vlak van natuurwaarde erg laag. Daar hebben we hard over onderhandeld."

Werkgeversorganisatie VKW vindt waterplassen wel interessant. "We zien toch dat zulke plassen een meerwaarde betekenen, aan Terhills en aan de Groene Delle", vertelt Ruben Lemmens. "Als dat in Hasselt het geval is, zal dat in Bocholt hetzelfde zijn." Volgens VKW is de zandwinning ook een goede zaak voor de bouwsector in Limburg. "Als het zand niet uit Kaulille komt, dan moet het ingevoerd worden. En dat heeft ook een economische en ecologische impact. "