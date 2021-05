Hetze over borstvoeding in Frankrijk: vrouwen betuigen massaal steun aan vrouw die al borstvoedend werd aangevallen

Aanleiding voor de massale actie is een incident begin deze maand in Bordeaux. Een jonge vrouw, Maÿlis, werd daar op straat beledigd en geslagen omdat ze haar baby "in het openbaar" de borst gaf.

Maÿlis stond in een rij te wachten om een pakje af te halen. Haar baby van zes maanden, Nino, begon te huilen omdat hij honger had. De jonge moeder had al speciaal aangepaste kleding aan om "discreet" borstvoeding te kunnen geven.

Toen ze dat deed, stapte een andere vrouw in de rij op haar af. "Ze zei tegen me: ‘Schaam je je niet? Auto’s staan hier stil, die kunnen u zien. Kinderen kunnen u zien. Zoiets doe je niet in het openbaar.’ De vrouw schreeuwde en beledigde me.’’, vertelde Maÿlis op sociale media.