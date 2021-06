Buurten op den Buiten: Koning Boudewijnstichting steunt 8 Limburgse initiatieven

Acht van die projecten komen uit Limburg. In Alt-Hoeselt, deelgemeente van Hoeselt, wordt een oud voetbalpleintje binnenkort omgevormd tot een belevingsboomgaard. "Mensen kunnen daar samenkomen om fruit te plukken van de hoogstambomen en de kinderen van de lagere school zullen er buiten les krijgen", vertelt initiatiefneemster Jean-Marie Roosen. "We wilden graag iets doen voor de gemeenschap, dus we zijn blij met het budget van de Koning Boudewijnstichting. In het najaar beginnen we met het planten van de bomen."