De weg naar Tokio bezaaid met coronatesten voor tennisser Sander Gillé: “Al meer dan 50 intussen”

Intussen hangen er donkere coronawolken boven het Olympische dorp, want in Japan gaan steeds meer stemmen op om de Spelen af te gelasten. Het land kreunt onder een nieuwe golf en veel Japanners zien het niet meer zitten om de volledige sportwereld over de vloer te krijgen. Het zijn discussies waar Sander Gillé niet te hard mee bezig is: “Ik volg die berichten niet, maar telkens ik even in België kom dan gaat het daar wel over. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk te presteren. Als we dan naar Tokio mogen, en daar ga ik van uit, vind ik het vooral jammer dat mijn vriendin en mijn ouders niet naar Tokio kunnen reizen. Ze steunen me vaak op de grote tornooien. De Olympische Spelen zijn iets heel speciaal, dan is het toch wel jammer dat ze er echt niet bij mogen zijn. ”