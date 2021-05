Vlaams minister Demir stelt Defensie in gebreke voor brand op schietterein in Brecht

Eerder was niet duidelijk wat de brand in Brecht had veroorzaakt, maar vandaag bracht VRT NWS aan het licht dat de brand veroorzaakt werd door brandbare fosforkogels, die op dat moment eigenlijk niet hadden mogen worden gebruikt. Dat bevestigden verschillende bronnen aan onze redactie.

Dat roept ook vragen op bij minister Demir. “Er zijn brandprotocollen tussen Natuur en Bos en Defensie waarin duidelijk staat wat kan en wat niet kan, zeker als het code geel is. Ook in Brecht. Die protocollen en afspraken moeten natuurlijk ook strikt gevolgd worden.”

“De onrustwekkende berichtgeving van vandaag doet vermoeden dat dit niet het geval was. Het is bovenal verontrustend dat dergelijke informatie sneller op een nieuwsredactie ligt, dan dat Vlaanderen antwoorden krijgt van de federale Defensieminister. Ook welke maatregelen ze neemt om gelijkaardige toestanden in de toekomst te voorkomen, blijft een vraagteken”, zegt Demir.