Duitsland erkent koloniale misdaden in Namibië als volkerenmoord

Dat de onderhandelingen zo lang aansleepten, heeft te maken met het begrip “genocide”. Juridisch gezien is dat een term die pas na het einde van de Tweede Wereldoorlog geformuleerd is. Maar minister Maas zegt dat in de huidige tijd de term genocide of volkerenmoord vanuit politiek-moreel oogpunt volledig toepasbaar is op wat het Duitse keizerrijk in Namibië heeft aangericht. Deze erkenning betekent dus niet er via de juridische weg schadeclaims ingediend kunnen worden, zegt de Duitse regering.