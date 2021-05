Duitsland wil beveiliging musea verbeteren na serie inbraken

Minister van Cultuur Monika Grütters maakte bekend dat er 5 miljoen euro kan worden uitgegeven aan veiligheidsmaatregelen. Met dat geld kunnen bijvoorbeeld geavanceerde alarmsystemen worden geïnstalleerd die werken met sensoren.

De autoriteiten willen herhaling voorkomen van geruchtmakende inbraken zoals die in het museum Grünes Gewölbe in Dresden. Daar stalen inbrekers in 2019 enkele juwelencollecties. De waarde van de buit liep volgens sommige schattingen in de honderden miljoenen.



Ook in het Berlijnse Bode-Museum sloegen criminelen toe. Zij namen in 2017 een enorme gouden munt mee. Het ging om de Canadese 'Big Maple Leaf', met een geschatte waarde van 3,75 miljoen euro.



Minister Grütters zei dat de miljoenen die zijn gereserveerd voor veiligheidsmaatregelen, naar 41 projecten in elf van de zestien deelstaten gaan. Ze stelde dat culturele instellingen de hulp nodig hebben om hun collecties in de toekomst "nog beter te beveiligen".