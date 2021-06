Boze moeders uit Sint-Laureins betogen wekelijks tegen scholenfusie

De boze moeders gaan niet in grote getale op het gemeenteplein staan, maar werken met een systeem van beurtrollen. "Het belangrijkste is dat we ons laten zien en tonen dat we blijven vechten. We werken met een beurtrol onder de mama's die meedoen", geeft Van De Keere mee. "Daarnaast hebben we ook al een aantal klachten ingediend, op de gemeenteraad en bij het Agentschap Binnenlands Bestuur." Ondertussen lieten de moeders ook een enquête rondgaan op school, daaruit blijkt dat een 20-tal kinderen niet naar de katholieke school gaan.