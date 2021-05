Pfizer/BioNTech-vaccin krijgt groen licht voor gebruik bij 12- tot 15-jarigen 

Dat het vaccin van Pfizer/BioNTech bij jongeren tussen 12 en 15 jaar werkt, bleek deze week nog uit een studie die verschenen is in het New England Journal of Medicine. Aan de studie namen 2.260 jongeren van die leeftijd deel. Ongeveer de helft kreeg het vaccin van Pfizer/BioNTech toegediend, de andere helft een placebo.

Van de jongeren die van het echte vaccin 2 dosissen kregen, raakte niemand besmet met corona. In de groep die een placebo kreeg, liepen 16 jongeren corona op. De onderzoekers besluiten uit de studie dat het coronavaccin van Pfizer/BioNTech bij jongeren tussen 12 en 15 100 procent doeltreffend is. Het vaccin zou in die leeftijdsgroep ook nauwelijks bijwerkingen hebben.

Het is mee aan de hand van deze studie dat het EMA geoordeeld heeft dat het coronavaccin veilig en werkzaam is bij jongeren tussen 12 en 15 jaar.