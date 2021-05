Europees parket moet grensoverschrijdende fraude aanpakken

Dat zegt Yves Van Den Berge, de man die namens België deel gaat uitmaken van dat parket. "Ik doe dat met 21 collega's uit andere lidstaten. Dat zal er voor zorgen dat er in elk lidstaat eenzelfde aandacht is voor dit soort misdrijven, dat we beter gaan samenwerken, informatie uitwisselen en een gezamenlijk beleid voeren tegen grensoverschrijdende witteboordcriminaliteit."

Van Den Berge is een voormalig adjunct-directeur van het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Als advocaat-generaal bij het Gentse hof van beroep trad Van Den Berge op als openbaar aanklager in het ­proces tegen Kim De Gelder. In Luxemburg krijgt hij een veeleer coördinerende rol. Het veldwerk wordt in de lidstaten uitgevoerd door "gedelegeerde procureurs". Voor België zijn dat er twee, maar het kunnen er ook vier worden in de toekomst.