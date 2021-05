Burgemeester Wuustwezel verrast over fosforkogels bij schietoefening: "Niet goed voor vertrouwen in Defensie"

De grote brand die honderden hectaren heide in de as legde, is nog altijd onderwerp van gesprek in Wuustwezel. "Het leeft nog altijd bij de inwoners", zegt Wouters. "Sommige mensen hebben schrik voor een droge, warme zomer en ze vragen me of Defensie daar rekening mee houdt. De contacten met Defensie zijn de afgelopen weken heel goed, en we zijn heel goed op de hoogte van wat er gebeurt op het terrein. Maar dit geeft voor mensen opnieuw een knauw in het vertrouwen. We zullen de goede afspraken moeten behouden, ook als er een hete zomer komt."