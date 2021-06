Gavere deelt 1.000 bomen uit aan inwoners: "Samen strijden tegen klimaatopwarming"

"We zien toch nog altijd dat veel privétuinen vooral uit gras bestaan", zegt schepen Demoor. "Dat kan misschien wel mooi zijn, maar het draagt eigenlijk bijna niets bij aan de natuur of het klimaat. Bomen verzachten de effecten van de klimaatverandering zoals hittestress, filteren de lucht en zijn nuttig voor insecten, kleine diertjes en vogels. Daarom zullen we de komende jaren blijven ijveren voor meer bomen en groen in Gavere. Dat is ook zo opgenomen in ons klimaatplan."