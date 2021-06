Dialectenwoorden in Geraardsbergen komen soms uit de Picardische taal: wat is "katjestop" spelen?

Het dialect in de stad Geraardsbergen, in de Denderstreek, heeft woorden die uit het Picardisch komen. Dat bleek tijdens het wekelijkse gesprek over dialecten op Radio 2 Oost-Vlaanderen. Het Picardisch is een Romaanse streektaal die in Frankrijk gesproken wordt in delen van de regio Hauts-de-France, maar ook in een groot deel van Henegouwen in ons land. De taal is verwant met het Frans en het Waals, maar klinkt toch iets anders.