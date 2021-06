Aanzet voor eventuele fusie tussen  Buggenhout en Dendermonde is gegeven

Er is al een tijd sprake over een fusie tussen Buggenhout en Dendermonde, maar nu zijn er concrete gesprekken gevoerd tussen de burgemeester van Buggenhout Pierre Claeys (CD&V) en Dendermondse meerderheidspartijen N-VA en CD&V. Nu moet de meerderheid van Buggenhout zich buigen over de kwestie. "Ik wil niets opdringen of ergens een polemiek van maken", legt Claeys uit. "Als iedereen nee zegt in juni, dan gaat het huwelijk niet door, want dan is Buggenhout als bruid er niet."